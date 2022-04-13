Kastamonu'da köprüleri yıkılan köylüler erzaklarını çaydan halatla taşıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da köprüleri yıkılan köylüler erzaklarını çaydan halatla taşıyor

13.04.2022 18:30
Kastamonu'da köprüleri yıkılan köylüler erzaklarını çaydan halatla taşıyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde selde köprüleri yıkılan Topçu köyü sakinleri, mesafeyi kısaltmak için erzaklarını çayın iki yakasına kurulan makaralı halat sistemiyle taşıyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde selde köprüleri yıkılan Topçu köyü sakinleri, mesafeyi kısaltmak için erzaklarını çayın iki yakasına kurulan makaralı halat sistemiyle taşıyor.

Topçu köyünün Hoca ve Ustaoğlu mahallelerini birbirine bağlayan ve 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde yıkılan Küre Çayı üzerindeki köprünün yerine yapılan geçici köprü de bir süre önce kar sularının yol açtığı selde yıkıldı.

Ulaşımın yaya olarak yaklaşık 6,5 kilometre ilerideki bölgeden sağlanabildiği köyde vatandaşlar, malzemelerini köye daha kısa yoldan ulaştırabilmek için çayın üzerine kurulan makaralı halat sistemiyle taşıyor.

Çayın karşı tarafına araçla getirilen malzemeler, halata bağlanan bidona konularak karşı tarafa çekiliyor.

Hoca Mahallesi'nde yaşayan Naim Çakal, AA muhabirine, köprünün yıkılmasının ardından yaya olarak 6,5 kilometre yürüyerek ve yaya köprüsünden geçerek başka bir köye ulaştıklarını söyledi.

Daha sonra çarşıya gitmek için bir saat araçla yolculuk yaptıklarını anlatan Çakal, "Erzakımızı bu teleferik sistemiyle alıyoruz. Kumanyalarımızı buradan tedarik etmek zorunda kalıyoruz. Ağır erzakları geçiremiyoruz. Yetkililerin bir an önce bir şekilde geçiş yolu vermesini önemle arz ediyoruz. Yaya olarak olsun, geçebilmek istiyoruz. Öğrencilerimiz de okula gidemiyor." diye konuştu.

Naim Çakal, mahallelerinin 47 hane olduğunu ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığını aktardı.

Aynı mahalleden Ali Çakal da geçici köprünün yaklaşık 15 gün önce kar suları nedeniyle gelen selle yıkıldığını belirterek "İki saatlik yoldan yaya olarak gençler gidiyor, minibüsle karşı tarafa gıda malzemelerini getiriyor, biz de buradan alıyoruz. Burada mağdur kaldık." ifadesini kullandı.

Köyde yaşayan kalp hastası da çay üzerinden halatlarla karşıya geçirilmişti

Topçu köyünde yaşayan 67 yaşındaki kalp hastası Hayrettin Ergin, 3 Nisan'da rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, bölgeye giden AFAD ekipleri, bir ucu AFAD aracına diğer ucu ise çayın diğer tarafındaki iş makinesine bağlanan halatlarla hat oluşturmuştu.

Oluşturulan hattan karşıya geçen AFAD ekibi, hattın güvenliğini kontrol ettikten sonra UMKE ekipleri de karşıya geçmiş, kemerle halata bağlanarak karşıya geçirilen hasta, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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Kastamonu, AFAD, Sel, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da köprüleri yıkılan köylüler erzaklarını çaydan halatla taşıyor - Son Dakika


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