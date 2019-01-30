Kastamonu'da "Korkma" Oyunu İzleyiciyle Buluştu

Kastamonu'da, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma" izleyiciyle buluştu.

Kastamonu'da, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma" izleyiciyle buluştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma"yı sahneledi.



Yenilmez, oyunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadelenin önemli şahsiyetlerinden olduğunu söyledi.



Mehmet Akif Ersoy'un çok yönlü olduğunu belirten Yenilmez, "O kadar çok vasfı var ki; sporcu kimliği, hekim kimliği, entelektüel kimliği, zanaatçı kimliği var ama biz en çok da onun davasının hastayız. Spor yaparken de şiir yazarken de hep bir davası olmuş. Akif, 1920 yılında Kastamonu'ya gelmişti. Biz de 99 yıl sonra 'Korkma' isimli piyesle geldik." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde oyunun gösteriminin devam edeceğini dile getiren Yenilmez, "Bakanlığımız yarıyıl tatilinde gençlerimizi tiyatro ile buluşturalım dediler. Muhteşem bir organizasyon yapıldı, salon tıklım tıklım doluydu. Kastamonu bir şehir tiyatrosunu hak ediyor." diye konuştu.



Akif'in Kastamonu'da kaldığı evin müze olması gerektiğini belirten Yenilmez, bu konuda çalışma beklediklerini kaydetti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da Mehmet Akif Ersoy'un, Kastamonu, Türk milleti ve Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.



Gençlik Merkezi tarafından organize eden programa ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Asrak, "Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu'daki Nasrullah Camisi'nde verdiği vaaz bütün cephelere dağıtılmıştır. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren 3 ilden biri olmasının altında yatan nedenlerden en önemlisi budur." dedi.



Mehmet Akif Ersoy'un kaldığı konağın restore edilmesi için kampanya başlatacaklarına dikkati çeken Asrak, "Bu konağın müze olmasını biz çok istiyoruz." ifadesini kullandı.

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