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Kastamonu'da korkutan yangın: Yanan 5 eve müdahale sürüyor

48 dakika önce

Kastamonu'da korkutan yangın: Yanan 5 eve müdahale sürüyorKASTAMONU – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde halen devam eden yangında ilk belirlemelere göre 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da korkutan yangın: Yanan 5 eve müdahale sürüyor
KASTAMONU – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde halen devam eden yangında ilk belirlemelere göre 5 ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangında ilk belirlemelere göre 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Halen devam eden yangına Taşköprü Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahalede bulunuyor.
Kastamonu'da korkutan yangın: Yanan 5 eve müdahale sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
Kastamonu, Taşköprü, İtfaiye, 3. Sayfa
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