Kastamonu'da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı - Son Dakika

Kastamonu'da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı

6 saat önce

Kastamonu'da Çarşamba günleri kurulan pazarda esnaflara, korona virüse önlem amaçlı maske ve eldiven dağıtıldı.

Kastamonu'da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı, System.String[]

Kastamonu'da Çarşamba günleri kurulan pazarda esnaflara, korona virüse önlem amaçlı maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların meyve ve sebzelere eldivensiz dokunulmaması konusunda uyarıldı.


Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye'de de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'korona virüs tedbirleri' genelgesinin yanı sıra vatandaşlar da önlemlerini arttırdı. Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası ile işbirliği yaparak semt pazarlarında çalışma başlattı. Çarşamba günleri kurulan Çarşamba Pazarında pazarcı esnaflarına maske ve eldiven dağıtıldı. Ekipler, esnaflara dağıttıkları maskelerin ve eldivenlerin takılmasının halk sağlığı açısından zorunlu olduğunu belirtti.


Ayrıca pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlara da talep doğrultusunda maske ve eldiven verildi. Zabıta ekipleri tarafından pazar yerinde meyve ve sebzelere eldivensiz dokunulmaması uyarısında bulunuldu. Maske ve eldivenlerini takarak müşterilerine hizmet veren pazarcı esnafı, hijyenik olarak çalışmak için kurallara uyduklarını kaydetti.


"Herkes maske ve eldiven kullanmalı"


Esnaflardan İsmail Çalım, "Biz esnaflar olarak halkla daha çok iç içe olduğumuz için, belediyemiz öncülüğünde bizlere dağıtılma kararı alınmış. Herkes maske ve eldiven kullanmalı bence, ben kendim şehir dışına çıktım alışveriş yapma için yine görmüş olduğunuz gibi eldiven ve maskeyle çıktım. Halkımızın biraz daha bilinçlenmesi önemli pek bilinçli değiliz" dedi.


"Biz, esnaf olarak belediyeye çok teşekkür ediyoruz"


Esnaflardan Rıdvan Üzüm ise, "Çok yerinde bir uygulama belediyemiz şehirde bulunan bütün pazarlarda bu uygulamayı gerçekleştiriyor. Biz esnaf olarak belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Biz burada halkımızla direk temas halindeyiz sonuçta para alıp veriyoruz, ürün veriyoruz bu şekilde en azından bir nebze hem kendimizi hem de halkımızı korumuş oluyoruz" şeklinde konuştu.


"Sonuçta sürekli insanlarla alışveriş halindeyiz"


Pazar esnaflarından Ümit Hız da, "Kastamonu'da yöresel ürünler satıyorum şu anda ülkemiz de ve dünya da çok sık şekilde görülen korona virüsü sebebiyle belediyemizde almış olduğu önlemler kapsamında bize böyle bir dağıtımda bulundu. Sonuçta sürekli insanlarla alışveriş halindeyiz bakteri ve virüslerin bize bulaşma ihtimali herkesten daha fazla durumda bu uygulama sayesinde herkes memnuniyet içerisinde oluyor" diye konuştu. - KASTAMONU

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:34:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]