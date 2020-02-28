Kastamonu'da koronavirüs şüphesi bulunan 2 kişinin sonuçları negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da koronavirüs şüphesi bulunan 2 kişinin sonuçları negatif çıktı - Son Dakika

Kastamonu'da koronavirüs şüphesi bulunan 2 kişinin sonuçları negatif çıktı

6 saat önce

KASTAMONU Valiliği, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınan üniversite öğrencisi ve arkadaşının numunelerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kastamonu'da koronavirüs şüphesi bulunan 2 kişinin sonuçları negatif çıktı, System.String[]

KASTAMONU Valiliği, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınan üniversite öğrencisi ve arkadaşının numunelerinin negatif çıktığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2020 tarihinde Van- İstanbul seferini yapan otobüsten Tosya ilçesinde inerek, Kastamonu'ya gelen vatandaşın, önceki gün Kastamonu Devlet Hastanesi Acil Servisine yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

"Vatandaşımız, seyahat esnasında otobüste İranlı vatandaşların da olduğunu beyan etmesi nedeni ile tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere, daha önceden hazırlanmış olan izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Yine aynı evde yaşayan diğer bir vatandaşımız da gribal enfeksiyon benzeri bulgular olması nedeni ile tedbir amaçlı koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Aynı evde yaşayan diğer bireyler de İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda hastalardan alınarak Ankara'da bulunan Ulusal Viroloji Laboratuvarına gonderilen örneklerin sonucu negatif çıkmıştır."

2 kişinin, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı bildirildi.


Kastamonu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti" iddiası yalanlandı
Son dakika: 33 şehidin ardından TSK, Esed rejimini havadan ve karadan vurdu Sarımsağın alternatifi sarımsak turşusu oldu Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 18:32:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da koronavirüs şüphesi bulunan 2 kişinin sonuçları negatif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]