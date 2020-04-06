Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 247 kişi ve 6 iş yerine para cezası - Son Dakika

Kastamonu'da, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan yasaklara uymayan 6 iş yeri ile 247 kişiye para cezası uygulandı.



Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.



Polis ekipleri, 21 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde 20 yaş altı ve 65 üstü kişilerin evden çıkmalarının kısıtlanması kararı ile sosyal mesafeye, karantina ve salgın kurallarını ihlal eden 247 kişi ile 6 iş yerine yasaklara uyulmadığı gerekçesiyle işlem yaptı.

Ekipler, söz konusu kişilere ve iş yerlerine toplam 124 bin 926 lira idari para cezası uyguladı.