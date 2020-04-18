Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, il merkezi ile 19 ilçede 140 personel ve 45 ekibin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde sosyal mesafe, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile maske kullanımı, park, bahçe ve mesire alanları ile yürüyüş alanları kontrol edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda yasağa uymayarak sokağa çıkan 20 yaş altı bireylere, 65 yaş ve üstü kişilere, toplu halde bulunarak "sosyal mesafe"ye uymayan ve karantina tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 12 bin 216 lira para cezası uygulandı.

Denetimde ekipler, kontrol ettikleri 593 araçtan 7'sinin sürücüsünü Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 10 bin 984 lira idari para cezasına çarptırdı.

165 market ile 251 iş yeri ve umuma açık yerin kontrol edildiği uygulamada 5 markete İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi.