Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 32 kişiye para cezası - Son Dakika

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Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 32 kişiye para cezası
6 saat önce
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine uymayan 32 kişiye para cezası verildi.
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine uymayan 32 kişiye para cezası verildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 20 yaş altı gençler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe, karantina ve salgın kurallarını ihlal eden 32 kişiye 12 bin 544 lira para cezası uyguladı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:22 Kaynak: AA
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