Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye para cezası - Son Dakika

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Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye para cezası
32 dakika önce
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 51 kişiye para cezası verildi.
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 51 kişiye para cezası verildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, yasağa uymayarak sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere, 65 yaş ve üstü kişilere ve toplu halde bulunarak sosyal mesafeye aykırı hareket eden 51 kişiye 19 bin 992 lira para cezası uyguladı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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