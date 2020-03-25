Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 14 kişiye para cezası - Son Dakika

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Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 14 kişiye para cezası
15 dakika önce
Kastamonu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 14 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 14 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam etti.
Kentte dün saat 18.00'e kadar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararla ilgili yapılan denetimde, karara uymayan 14 kişiye para cezası uygulandı.
Emniyet müdürlüğüne bağlı uygulama noktalarında ise araç sürücüleri ve yolcuların ateşleri ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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