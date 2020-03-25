Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 17 kişiye para cezası - Son Dakika

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Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 17 kişiye para cezası
6 saat önce
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 17 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Kentte bugün, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararla ilgili yapılan denetimde, karara uymayan 17 kişiye toplam 6 bin 682 lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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