Kastamonu'da Kovid-19'dan olumsuz etkilenen 103 esnafa 180 bin lira hibe - Son Dakika

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilen 103 esnafa 180 bin lira hibe desteği sağlandı.

Doğanyurt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak Kovid-19 koşullarından etkilenen ve ilçede ikamet eden farklı meslek kollarındaki esnaf için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Vakıf Başkanı Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında toplanan Mütevelli Heyeti ile uygun görülen 103 esnafın hesaplarına toplam 180 bin liranın aktarıldığı bildirilen açıklamada, zorlu sürecin birlik ve beraberlikle üstesinden gelineceği kaydedildi.