Kastamonu'da Kovid-19 karantina kuralına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayan 2 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, Merkez Mahallesi Enverpaşa Caddesi'ndeki ikametlerinde Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunması gereken F.Y. ve A.Y'nin dışarı çıktıkları belirlendi.
Karantina kurallarına uymayan F.Y. ve A.Y, AFAD ekiplerince il merkezindeki KYK yurduna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:03 - Kaynak: AA
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