Kastamonu'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye ceza - Son Dakika

Kastamonu'da korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 325 kişiye 311 bin 669 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirlerine vatandaşların uymasının önemle vurgulandı. 5-15 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimler hakkında bilgi verilen açıklamada, "Son 10 günde maske takmayan 299, sosyal mesafeye uymayan 11, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 15 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Bu kişilere toplam 311 bin 669 lira para cezası kesilmiştir" denildi.

Karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 17 kişi hakkında da, TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. - KASTAMONU