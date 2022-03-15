Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle ölen sağlıkçılar için anma köşesi yapıldı - Son Dakika

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için düzenlenen anma köşesinin açılışı yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Sağlık Müdürlüğü binasındaki anma köşesinin açılışında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle 5 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine işaret eden Çakır, "Mekanları cennet olsun. Kastamonu olarak siyasetiyle, idaresiyle, sağlık ordusuyla bir ve beraber olarak bu güzel insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Fiziki şartlarımız çok iyi. İnşallah Kastamonu, sağlık alanında da her gün üzerine koyarak bölgesinde hak ettiği yere güçlü şekilde gelir. Yarınlarımız bizden güçlü olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Fatih Şerifoğlu ise 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bilgiler verdi.

Program, anma köşesinin açılışının yapılmasıyla sona erdi.