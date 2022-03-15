Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle ölen sağlıkçılar için anma köşesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle ölen sağlıkçılar için anma köşesi yapıldı

15.03.2022 10:24
Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle ölen sağlıkçılar için anma köşesi yapıldı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için düzenlenen anma köşesinin açılışı yapıldı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için düzenlenen anma köşesinin açılışı yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Sağlık Müdürlüğü binasındaki anma köşesinin açılışında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle 5 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine işaret eden Çakır, "Mekanları cennet olsun. Kastamonu olarak siyasetiyle, idaresiyle, sağlık ordusuyla bir ve beraber olarak bu güzel insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Fiziki şartlarımız çok iyi. İnşallah Kastamonu, sağlık alanında da her gün üzerine koyarak bölgesinde hak ettiği yere güçlü şekilde gelir. Yarınlarımız bizden güçlü olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Fatih Şerifoğlu ise 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bilgiler verdi.

Program, anma köşesinin açılışının yapılmasıyla sona erdi.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor Son dakika haberi | Kastamonu'da korkutan baca yangını Son dakika haberi | Kastamonu'da korkutan baca yangını

İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle ölen sağlıkçılar için anma köşesi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:29:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle ölen sağlıkçılar için anma köşesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement