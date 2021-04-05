Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Kastamonu merkez ve İnebolu ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 okulda uzaktan eğitim yapılması kararı alındı.
Kastamonu merkezde bulunan Behiye Barut Anaokulunda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.
İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 9 Haziran İlkokulu, 9 Haziran Ortaokulu ve Toklukaya Yele İlkokulunda eğitim öğretime 12 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmesini kararlaştırdı.
Okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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