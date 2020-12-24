Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası - Son Dakika

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası

24.12.2020 13:33
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası, System.String[]

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 109 kişiye 138 bin 536 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 109 kişiye 138 bin 536 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17-23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 35, sosyal mesafeye uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 3, sigara yasağına uymayan 8, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişi olmak üzere 109 kişiye 138 bin 536 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 48 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu tedbirlere uymayan 3 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Para Cezası, Karantina, Kastamonu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası - Son Dakika


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