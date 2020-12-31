Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 110 kişiye para cezası - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89 kişi olmak üzere 110 kişiye 146 bin 928 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 64 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu tedbirlere uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.