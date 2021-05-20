Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kastamonu'da bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 128 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13-19 Mayıs'taki denetimlerde, maske takmayan 3, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 121 kişiye toplam 128 bin 904 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu önlemlere uymayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.