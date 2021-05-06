Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası - Son Dakika

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Nisan-5 Mayıs'taki denetimlerde, maske takmayan 14, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 2, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 10 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 209 kişiye toplam 375 bin 17 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 22 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerden 4'ü hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, diğerleri hakkındaki sürecin ise devam ettiği kaydedildi.