Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kastamonu'da son 1 haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 18-24 Şubat tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 4, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 13, sigara yasağını çiğneyen 1, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye toplam 55 bin 350 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 kişinin Valilikçe belirlenen yurtta kaldığı, tedbirleri ihlal eden 1 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.