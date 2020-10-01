Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 309 bin lira ceza - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bin 127 kişiye toplam 1 milyon 309 bin 253 lira idari ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların tedbirlere uymasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 1-30 Eylül'de yapılan denetimlere ilişkin, "Maske takmayan 960, sosyal mesafeye uymayan 63, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 76, sigara yasağına uymayan 28 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır. Bu kişilere toplam 1 milyon 309 bin 253 lira idari ceza kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 76 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.