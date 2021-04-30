Kastamonu'da Kovid-19 testi pozitif kişi ATM'de işlem yaparken yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ve bir ATM'de işlem yaparken yakalanan kişi yurda yerleştirildi.

Alatarla köyünde denetim yapan jandarma görevlileri, bir ATM'den işlem yapan M.E'nin Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı.

Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerektiği belirlenen M.E. hakkında tutanak tutuldu.

M.E, karantina süresini tamamlamak üzere AFAD ekiplerince Kastamonu'daki yurda yerleştirildi.