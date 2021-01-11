KASTAMONU - Kovid-19 vakaları yüzde 85 oranında azaldı - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarında yüzde 85 oranında düşüş yaşandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde düzenlenen İstiklal Marşı okuma programına katılan Vali Çakır, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, salgından en çok etkilenen kurumların başında milli eğitim camiasının geldiğine işaret etti.

Süreçten öğrencilerin de etkilendiğini aktaran Çakır, "Çocuklarımızın 2 aydan fazla bir süredir okullardan ayrı kaldığı bir gerçek. Dolayısıyla 2 aydan fazla bir süredir İstiklal Marşı'mızı okuyamıyorduk. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı bir karar doğrultusunda okullarımızda İstiklal Marşı'mızı çocuklarımızın yerine okuduk." dedi.

Bir an önce okulların açılması için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Çakır, şunları dile getirdi:

"Kastamonu'da çok ciddi anlamda vaka sayılarında gerileme meydana geldi. Böyle giderse inşallah çocuklarımızı okullarıyla kavuşturmayı ümit ediyoruz. Tabii bununla ilgili son kararı Bilim Kurulu ve Mili Eğitim Bakanlığımız verecek ama biz Kastamonu Valiliği olarak şubat ayı içinde okullarımızın açılması için her türlü tedbirlerimizi en üst seviyede sürdürüyoruz. Belli bir mesafeye de geldik. İnşallah çocuklarımızı okullarına kavuşturacağız."

Vaka sayılarında düşüşün devam ettiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarımızdaki düşmeleri sizlerle paylaşırken biraz da tereddüt yaşıyoruz çünkü vatandaşlarımızın en ufak bir gevşemeye düşmelerini istemiyoruz ama bu konuda yoğun çaba sarf eden başta sağlık personelimiz olmak üzere emniyetimiz, jandarmamız, diğer müdürlüklerimiz ve belediyemizde pandemiyle mücadelede aktif görev alan mesai arkadaşlarımızın da morale ihtiyacı var. Tedbir ve yasaklara riayet eden vatandaşlarımıza da bu konudaki fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstermeye ihtiyacımız var. Bu rakamların düştüğünün bilinmesi arkadaşlarımıza çok olumlu yansıyor."

Rakamların olumlu olduğuna işaret eden Çakır, "Kastamonu'da kasım sonu aralık başına göre şu an yüzde 80-85 oranında iyileşme yaşadık. İnşallah amacımız şubat ayında ilimizdeki vakaları tek haneli rakamlara düşürmek. Dün itibariyle 10 ilçemizde hiç vaka görülmedi. Bu bizde gevşemeye sebep olmayacak. Hızlı bir şekilde ilçelerimizde vakaları sıfırlıyoruz inşallah en sonunda merkezde de sıfırlayacağız." ifadelerini kullandı.