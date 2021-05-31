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KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu - Son Dakika

KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu

31.05.2021 11:13

Kastamonu'da Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hayata geçirilen mobil PCR test aracı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespiti ve hastalıkla mücadelede sağlanan başarıda önemli rol oynadı.

Kastamonu'da Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hayata geçirilen mobil PCR test aracı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespiti ve hastalıkla mücadelede sağlanan başarıda önemli rol oynadı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre 13-19 Mart tarihlerinde 197,41 ile 100 bin nüfusa düşen vaka sayısında en fazla artışın yaşandığı Kastamonu, 10-16 Nisan tarihlerinde 100 binde 683,09 ile 6'ncı sırada yer aldı.

1-7 Mayıs'ı kapsayan haftalık verilere göre 100 bin kişide 340,08 Kovid-19 vakası görülen, 8-14 Mayıs arasında ise 145,86 vaka ile en çok düşüşün yaşandığı iller arasında bulunan Kastamonu'da, 15-21 Mayıs'ta da bu rakam, 99,10'a kadar geriledi.

Kentte vaka sayılarının düşüşünde mobil PCR test aracının önemli rol oynadığı belirtildi.

Kent genelinde 10 ayrı noktada hizmet veren mobil test aracıyla hastaneye gidemeyen vatandaşlara yerinde PCR testi yapılıyor.

Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, AA muhabirine, Kastamonu'nun bir dönem vaka sayısının en hızlı yükseldiği iller arasında bulunduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre vaka sayısı en hızlı düşen illerden olduklarını dile getiren Güneş, "Biz asemptomatik vakaları da erken dönemde yakalamış olduk. Aldığımız test sayısı, nüfusa oranla yüksek noktadaydı. Mobil aracın çok ciddi faydasını gördük. İnsanlar şüpheleri varken, temasları olduğunda ya da Kovid ile ilgili semptomları hissettiklerinde aracı da görmüşken geldiler, test verdiler. Bu şekilde birçok insanı erken dönemde yakalamış olduk. Bu bir noktada vaka sayılarının hızlı artışına da sebep oldu ama sonrasında hızlı düşüşe katkısının olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kovid-19'un bir yıldan fazla süredir hayatlarında bulunduğunu, maske takmak, dezenfektan kullanmak gibi test vermenin de, yeni normalin bir parçası olduğunu anlatan Güneş, "Test vermek için illa hastalık semptomlarının ağırlaşması gerekmiyor. Şüphe de yeterli bir sebep. Vaka sayılarında periyodik aralıklarla pik ve düşüşlerin olması, bunun ara ara tekrar etmesi aslında bize bu hastalığın tek kurtuluş yolunun aşı, aynı zamanda erken teşhis olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Güneş, Kovid-19 testlerinin yaklaşık yüzde 25'inin mobil PCR test aracında alındığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar aldığımız testlerin de yüzde 25'i pozitif çıktı. Böylece yayılımı engellemiş olduk. Vatandaşlarımızın tek yapması gereken, kendilerine en yakın noktadaki test noktasına gelip testini vermesi ve erken dönemde izole olup erken dönemde tedavisine başlanması." diye konuştu.

"Geçerken uğradım, test olmak istediğimi söyledim"

Vatandaşlardan Bülent Ecevit, hastaneye gitmek yerine mahallelerine kadar gelen araçta Kovid-19 testini yaptırdığını söyledi.

Boğazında bir karıncalanma olduğunu, bu nedenle test yaptırdığını belirten Ecevit, "Herhangi bir kimseyle temas etmeden test vermek istedim. Çok güzel bir işlem. Memnun kaldık. Hastane ortamı kalabalık oluyor, burada daha sakin." dedi.

Kemal Kebapçı da yoldan geçerken test yapıldığını gördüğüne belirterek, "Geçerken uğradım, test olmak istediğimi söyledim. Testimi yaptırdım, çok mutlu oldum." diye konuştu.

KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu
KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu
KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu
KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu
KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu
KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu
KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu
KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu
KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu

Kastamonu, PCR Testi, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Kovid-19 vakalarının düşüşünde mobil PCR test aracı etkili oldu - Son Dakika


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