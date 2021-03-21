Kastamonu'da Kovid-19 vakası görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika

Kararda, hastalığın yayılımının önlemesi amacıyla Nedime Kaya ilkokulu, ortaokulu ve anasınıfında 26 Mart'ta kadar eğitime ara verildiği kaydedildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, Nedime Kaya İlkokulu bünyesinde çalışan personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kastamonu 'nun Ağlı ilçesindeki bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 5 gün ara verildi.

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