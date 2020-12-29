Kastamonu'da Kovid-19 vakası kalmayan köyde karantina sonlandırıldı - Son Dakika

Kastamonu'da Kovid-19 vakası kalmayan köyde karantina sonlandırıldı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde başlatılan karantina uygulaması bitirildi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde başlatılan karantina uygulaması bitirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 Aralık'ta Aşağıyuva köyü merkezi ve Tığlıoğlu Mahallesi'nin karantinaya alındığı hatırlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde köy merkezinde Kovid-19 pozitif vaka kalmadığı ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi. Öte yandan 21 Aralık'ta da Tığlıoğlu Mahallesi'nde uygulanan kararantina sonlandırılmıştı.

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