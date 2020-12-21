Kastamonu'da Kovid-19 vakası kalmayan mahallede karantina sonlandırıldı - Son Dakika

Kastamonu'da Kovid-19 vakası kalmayan mahallede karantina sonlandırıldı
21.12.2020 23:27
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün mahallesinde başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün mahallesinde başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 Aralık'ta Aşağıyuva köyü merkezi ve Tığlıoğlu Mahallesi'nin ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı hatırlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde Tığlıoğlu Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vaka kalmadığı ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığı ifade edildi.
Açıklamada, Tığlıoğlu Mahallesi'nde karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
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