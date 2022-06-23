Zanlıların evlerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 3 av tüfeği, 4 ağaç kesme motoru, 2 ot biçme motoru ile çok miktarda hurda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da köy evlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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