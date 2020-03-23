Kastamonu'da köy muhtarı, 7/24 destek masası kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da köy muhtarı, 7/24 destek masası kurdu - Son Dakika

Kastamonu'da köy muhtarı, 7/24 destek masası kurdu

6 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar için köy muhtarlığı tarafından 7/24 destek masası kuruldu.

Kastamonu'da köy muhtarı, 7/24 destek masası kurdu, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar için köy muhtarlığı tarafından 7/24 destek masası kuruldu. Muhtar ve heyeti, 65 yaş ve üstü yaşlıların hizmeti için 24 saat sırayla nöbet tutuyorlar.


İçişleri Bakanlığınca korona virüs önlemleri için uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşların evden çıkma yasağına karşı Cide Kaymakamlığı, muhtar ve diyanet görevlileri dahil tüm kurumları seferber oldu.


Cide ilçesine bağlı Derebucağı köyünde Muhtar Hüseyin Güneş'te, köyünde dışarı çıkmaları yasaklanan tüm yaşlılar için azalarıyla birlikte destek masası kurdu. Tek tek köydeki yaşlıları ziyaret eden muhtar ve heyeti, bu kapsamda vatandaşların ihtiyaçlarını 30 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine giderek tedarik ediyorlar.


Derebucağı Köyü Muhtarı Hüseyin Güneş, "Bizler ülke geneli büyük bir sorun olan Korana Virüs salgını ile mücadele ediyoruz. Ama bizleri bu günlere getiren yaşlılarımız bizim için çok kıymetli. Biz Türk Milletinin örf ve ananelerinde her daim yaşlılarımıza saygı ve hizmet vardır. Bizleri dünyada en medeni kılan da aslında insana olan saygı ve hürmettir. Yaşanan bu virüs salgınında özellikle Avrupa'da ki ülkelerin yaşlılarına nasıl değer verdiğini gördük. Bizi onlardan ayıran ve medeni yapanda aslında bu değerlerimizdir" dedi.


Köyünde göçten dolayı genelde 65 yaş ve üstü nüfusun yaşadığını ifade eden Muhtar Güneş, "Biz, Derebucağı köyü muhtarlığı olarak, köyümüzdeki tüm yaşlılarımızın ihtiyaçlarını muhtarlık heyeti olarak kurduğumuz destek hattıyla 7/24 nöbetleşe karşılamaya çalışıyoruz. Bunun için yaşlılarımızın tüm eksik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Acil bir sağlık durumu olduğunda ise müdahale etmek, gerekli yerlere bildirmek için heyetimiz sürekli olarak görevdedir. Bunun için yaşlılarımızı sürekli olarak ziyaret edip durumlarını kontrol ediyoruz" diye konuştu.


Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Mustafa Gürçay ise, "Köy heyetimiz kapımızı çalarak sürekli olarak ihtiyacımız var mı diye soruyorlar. Eksiklerimizde ilçe merkezine giderek tedarik ediyorlar. Allah muhtarımız ve heyetinden razı olsun" şeklinde konuştu.


Yine köyün sakinlerinden 79 yaşındaki Muharrem Tüfek de, "Muhtarımız Hüseyin Güneş ve azaları çok sağ olsunlar sürekli olarak bizleri ziyaret edip ne eksiğimiz varsa hallediyorlar" dedi.


Köyün 76 yaşındaki sakinlerinden Esma Can ise, şöyle konuştu: "Hüseyin oğlumuz ve heyeti bizleri sadece şuan değil her zaman ziyaret ediyorlar. Ne ihtiyacımız varsa çarşıdan alıp geliyorlar. İlaçlarımız olsun, gıda eksiklerimiz olsun hepsini bizi oralara yormadan hallediyorlar. Allah'ım razı olsun onlardan." - KASTAMONU

Kastamonu, Cide, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:25 Kaynak: İHA

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