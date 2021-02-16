Kastamonu'da köy yolu ulaşıma kapanınca yangında 1 ev kül oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da köy yolu ulaşıma kapanınca yangında 1 ev kül oldu

Kastamonu'da köy yolu ulaşıma kapanınca yangında 1 ev kül oldu

16.02.2021 02:05

KASTAMONU'da bir köyde bulunan ahşap evde yangın çıktı.

KASTAMONU'da bir köyde bulunan ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmakta geç kalınca ev tamamen küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Yamanlar Köyü Kamana Mahallesi'nde bulunan boş ahşap evde meydana geldi. Nazmiye Demir'e ait ev henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Merkezden köye gelen yolların yaklaşık 60 santimetreye ulaşan karla kapanmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte geç kaldı. Kısa sürede yanarak küle dönen ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: DHA
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İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da köy yolu ulaşıma kapanınca yangında 1 ev kül oldu - Son Dakika
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