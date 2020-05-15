Kastamonu'da köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere bayramda kısıtlama getirildi - Son Dakika

tarihlerinde yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe ve il

Ramazan Bayramı sürecinde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs

Kastamonu 'da, köylerden il ve ilçe merkezlerine gelişlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanacak.

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