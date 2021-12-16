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KASTAMONU - Küçük çocuğun bulduğu altın yüzük zabıtaya teslim edildi - Son Dakika

KASTAMONU - Küçük çocuğun bulduğu altın yüzük zabıtaya teslim edildi

16.12.2021 12:37

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun bulduğu altın yüzük, annesi tarafından zabıta ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun bulduğu altın yüzük, annesi tarafından zabıta ekiplerine teslim edildi.

Bir arkadaşıyla oğlu Eymen Çalışkan'ı da yanına alarak dışarıya çıkan Gizem İlayda Çalışkan, dinlenmek için Araç Otogarı önündeki banka oturdu.

Bu sırada bankın etrafında oyun oynayan küçük çocuk, yerde bulduğu yüzüğü annesine gösterdi.

Çalışkan da oğluyla zabıtaya giderek sahibinin bulunması için altın yüzüğü teslim etti.

Gizem İlayda Çalışkan, AA muhabirine, arkadaşıyla birlikte bankta oturdukları esnada oğlunun bir çizgi film kahramanına ait olduğunu düşündüğü yüzüğü kendilerine getirdiğini söyledi.

Oğluna yüzüğün kendilerine ait olmadığını, birinin düşürmüş olabileceğini anlattığını belirten Çalışkan, "Eymen'e olayı ifade ettikten sonra, 'Belediye ekiplerine gidelim' dedim. Eymen ise 'Kaybeden kişi üzülmesin, yüzüğü teslim edelim' dedi. Biz de ekiplere teslim ettik." ifadesini kullandı.

Gizem İlayda Çalışkan'ın arkadaşı Merve Karaküp ise Eymen'in büyük heyecanla bir çizgi film kahramanına ait olduğunu düşündüğü değerli bir yüzüğü annesine gösterdiğini anlattı.

Annesinin, "Bunun sahibini bulmak ister misin?" diye sorması üzerine birlikte belediyeye gittiklerini dile getiren Karaküp, "Eymen heyecanla zabıta ekiplerine yüzüğü bıraktı. Fotoğraf çekilecekleri esnada camdan dışarıya baktı, yüzüğün sahibi gelir belki diye heyecanlıydı. İnşallah sahibi bulunur, Eymen daha da mutlu olur." dedi.

Araç Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli Mehmet Bayın da küçük çocuğun bulduğu yüzüğü teslim ederek sahibine ulaştırılmasını istediğine işaret ederek, "Kendisi küçük, yüreği büyük, toplumumuza örnek teşkil eden bu delikanlıyı belediye personeli ve belediye başkanlığı olarak takdir ediyoruz." diye konuştu.

KASTAMONU - Küçük çocuğun bulduğu altın yüzük zabıtaya teslim edildi
KASTAMONU - Küçük çocuğun bulduğu altın yüzük zabıtaya teslim edildi
KASTAMONU - Küçük çocuğun bulduğu altın yüzük zabıtaya teslim edildi
KASTAMONU - Küçük çocuğun bulduğu altın yüzük zabıtaya teslim edildi

Kastamonu, Tragger, Zabıta, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Küçük çocuğun bulduğu altın yüzük zabıtaya teslim edildi - Son Dakika


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