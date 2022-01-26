Kastamonu'da Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta Kınık köyü mevkisindeki sulama barajının yüzeyi, sıfırın altında 16 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

Bazı yaban hayvanlarının buz tutan yüzeyde yürüdüğü görüldü.

Güzel görüntünün oluştuğu buzla kaplı baraj, dronla havadan da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kastamonu'da gece hava sıcaklığının en düşük seyrettiği ilçeler 19,3 ile Pınarbaşı, 17,3 ile Seydiler, 16,3 ile Devrekani olarak kayıtlara geçti.