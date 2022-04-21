Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi

21.04.2022 12:07
Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi

Kastamonu'da kumar oynayan ve yer temin eden 11 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da kumar oynayan ve yer temin eden 11 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayan ve kumar oynatmak için yer temini sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynatmak için yer temininde bulunan 1 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası kesildi.

Bir kişi hakkında da Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi

YORUMLAR
500
Son dakika: Kayseri'de kumar operasyonunda 29 kişiye para cezası verildi Son dakika: Kayseri'de kumar operasyonunda 29 kişiye para cezası verildi Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:29:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement