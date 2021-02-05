Kastamonu'da kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kurusaray köyünde Y.K'nin evinde kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda, kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.

Aramalarda 270 bin lira ile A.K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.