Kastamonu'da kuraklık kriz yönetim toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'da, kuraklık kriz yönetim toplantısı gerçekleştirildi.

İl genelinde son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle Vali Yardımcısı Vekili İbrahim Çenet başkanlığındaki kuraklık kriz yönetim toplantısı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çenet, burada yaptığı konuşmada, 2019 yılının kurak geçtiğini belirterek, "Küresel ısınmayla dünya ölçeğinde önemli bir kuraklık yaşandı. Yılda en az bir defa bir araya gelerek, bulunduğumuz coğrafyada toprak yönetimi, su yönetimi ve zirai ilaçların kullanılmasında yol haritası belirliyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise kuraklığın çeşitli nedenleri bulunduğuna işaret ederek, "İçinde bulunduğumuz yüzyılda sanayideki gelişmeler, nüfus artışı, fosil yakıtlarda fazla kullanımı gibi birçok etkenden atmosferimiz olumsuz etkilenmiş, değişik yağışlar hava olaylarına neden olmuştur. Bu hava olayları tarımsal ürünlerimizi olumsuz etkilemiş, ürünlerimizde tamamen zarara veya çok önemli verim kayıplarına neden olmuştur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziraat mühendisi Ali Ortaakarsu ve Kastamonu Meteoroloji Müdürü Salih Yıldırım sunum yaptı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.