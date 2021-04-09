Kastamonu'da kuralları ihlal eden 79 kişiye para cezası - Son Dakika

Kastamonu'da son bir haftada korona virüs tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da artan korona virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkılaştırılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda 1-7 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4, sokağa çıkma kısıtlamamasına uymamaktan 57 ve sigara yasağına uymamaktan 1 kişiye toplam 78 bin 243 lira idari cezası kesildi. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6 kişinin ise Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği öğrenildi. - KASTAMONU