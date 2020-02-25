Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor

7 saat önce

Kastamonu'da fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye çıkacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor, System.String[]

Kastamonu'da fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren cuma gününe kadar güneybatı yönlerden esecek rüzgarın zamanla kuvvetini artırarak kıyı kesimlerde 75 kilometre, iç ve yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çığ ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kastamonu, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alanya'da sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, şubat ayında denize girdi
İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Teslim olan terörist, PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Bizi işkence yalanıyla kandırdılar

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]