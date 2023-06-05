Kastamonu'da Kuvvetli Yağışlar Sonucu Dere Suları Yükseldi

2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi kaybolmuştu. Dün gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi.

EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor.

SULAR DEVLET HASTANESİNİN ÖNÜNE KADAR GELDİ

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor. İnebolu'da Söke Çayı üzerinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sular gelmeye başladı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ellerinde küreklerle suyu tahliye etmeye çalışırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

İNEBOLU İLÇESİNDE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Çatalzeytin ilçesinde de şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezi ile köylerinde birçok evi ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

"YETKİLİLERİN BİR ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ"

Evini su basan bir kişi, her yıl yağışların başlamasıyla birlikte evlerini su bastığını ve her defasında aynı rezilliği yaşadıklarını belirterek, "İnebolu'da birinci katta oturuyorum. Yağmur yağmaya başlayasıya evimi su basıyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ev sahipleri yüksek kiralar istemesini biliyorlar ama evi sel bastı dediğimiz zaman da başka yerleri gösteriyorlar. Her yıl bizler yağmur yağdığı zaman nöbet tutuyoruz sabahlara kadar" dedi.