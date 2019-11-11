Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Son Dakika Güncel Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

6 saat önce

Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, System.String[]

Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde H.G. ile amcasının oğlu Hüseyin G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.G, yanında bulunan silahla Hüseyin G'ye ateş etti.

Hüseyin G, olay yerinde yaşamını yitirdi. H.G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Doğanyurt, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini öldürünce iğrenç detaylar ortaya çıktı! Baldızını öldürmüş, komşuna tecavüz etmiş
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi gasilhaneye getirildi Beyaz Miğferleri'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:21:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]