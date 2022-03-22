Kastamonu'da lise öğrencileri ebru sergisi açtı - Son Dakika

Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ebru sergisi açtı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide öğrencilerin yaptığı, 42 ebru çalışması beğeniye sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Sümeyra Maden, 3 yıldır Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine el sanatları dersi verdiğini söyledi.

Sergiye 30 öğrenciyle katıldıklarını anlatan Maden, "Bazı öğrencilerin ikişer ürünü var. Öğrencilerimiz çok güzel işler çıkarıyor ve bu şekilde işler çıkardıkça daha da hevesleniyorlar. Amacımız çocuklarımız için bir farkındalık oluşturmak, bu sebeple bu sergiyi düzenledik. Onlara da moral ve motivasyon oldu." dedi.

Maden, serginin yarın akşama kadar gezilebileceğini kaydetti.

Serginin açılışına, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Metin Yurdagür, MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Celasin Kara katıldı.