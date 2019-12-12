Kastamonu'da lise öğrencilerinden "iç ısıtan" proje - Son Dakika
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Kastamonu'da lise öğrencilerinden "iç ısıtan" proje

6 saat önce

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, başlattıkları "Soğuk Kış Sıcak Tebessüm Projesi" kapsamında topladıkları kıyafetleri Belediyeye ait sosyal markete bağışladı.

Kastamonu'da lise öğrencilerinden

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, başlattıkları "Soğuk Kış Sıcak Tebessüm Projesi" kapsamında topladıkları kıyafetleri Belediyeye ait sosyal markete bağışladı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Değerler Kulübü üyesi öğrenciler, tanıdıklarından yaklaşık 25 torba kıyafet topladı ve yıkayıp temizledikleri kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kastamonu Belediyesi Sosyal Market'e hediye etti.

Değerler Kulübü Başkanı 11. sınıf öğrencisi Erva Nur Yartaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 arkadaşıyla projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini ve bunu okul idaresiyle paylaştıklarını söyledi.

İlk olarak tüm sınıfları dolaştıklarını ifade eden Yartaşı, "Okuldaki tüm öğrencilere projemizi anlattık. Arkadaşlarımızdan yardım amacıyla temiz ve giyilebilir kıyafetleri getirmelerini istedik. Bu kıyafetleri boş bir odada topladık. Yeteri kadar olduğunu düşündüğümüz de de Müdürümüz, öğretmenlerimiz ve Okul Aile Birliği Başkanının yardımı ile sosyal markete teslim ettik. İnşallah bu kıyafetler bu soğuk günlerde ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtır." diye konuştu.

Sosyal market şefi İsmail Dur ise öğrencilerin 25 poşet kıyafeti kendilerine teslim ettiğini belirterek "Bu duyalı davranışlarından dolayı hepsini kutluyorum. Toplanan bağışlar özellikle soğuk kış günlerinde giyecek kıyafetleri olmayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak sıcak bir tebessüme vesile olacak. " ifadelerini kullandı.

Anadolu Lisesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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