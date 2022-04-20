Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar düzenlendi - Son Dakika
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Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar düzenlendi

20.04.2022 21:40
Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar düzenlendi

Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Cem Sultan Bedesteni'nde, bir orman ürünleri firmasının ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, bu organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Ezer, "Ailelerimiz, çocuklarımız çok sıkıntılar çektiniz, çekiyorsunuz ama arkasından güzel günler geliyor." dedi.

Kızı lösemiyi yenen Cansu Topçuoğlu da LÖSEV'in her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Zor zamanlar geçirdiklerini belirten Topçuoğlu, "Kızıma teşhis konulduktan sonra bildiğim her şeyi unuttum, bütün ezberlerimi bozdum. LÖSEV benim ve kızımın yolunu aydınlattı. Maddi ve manevi her türlü desteği sağladılar. Bizim zor zamanlarımızda elimizden tuttular. Tedavimiz bitti, LÖSEV bizimle ilgilenmeye devam etti." diye konuştu.

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Cem Sultan, Kastamonu, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar düzenlendi - Son Dakika
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