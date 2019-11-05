Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da lösemiyi yenen hastalara "maske çıkarma partisi" düzenlendi
Son Dakika Güncel Kastamonu'da lösemiyi yenen hastalara 'maske çıkarma partisi' düzenlendi

Kastamonu'da lösemiyi yenen hastalara "maske çıkarma partisi" düzenlendi

6 saat önce

Kastamonu'da, lösemi hastalığını yenen 3 hasta için "maske çıkarma partisi" düzenlendi.

Kastamonu'da lösemiyi yenen hastalara

Kastamonu'da, lösemi hastalığını yenen 3 hasta için "maske çıkarma partisi" düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kastamonu Temsilciliği tarafından bir restoranda düzenlenen programda, tedavisi tamamlanan 34 yaşındaki Ali Birol Çarklı, 14 yaşındaki Abbas Yıldırım ile 4 yaşındaki Bukre Çiçek Topçuoğlu, maskelerini çıkartarak pasta kesti.

LÖSEV Kastamonu Temsilcisi Şevket Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemili çocukların 3 yıl boyunca maske takarak kendilerini koruduklarını söyledi.

Lösemi tedavisi gören çocukların hastalık sürecinde karşılaştıkları zorluklara değinen Yılmaz, "Hastalıkla 3 sene savaşmak durumundalar. Bugün 3 arkadaşımız bu süreçten kurtuldu. Artık maskeyle dolaşma zamanı bitti. Maskesiz her yere girip çıkabilecekler." dedi.

Ali Birol Çarklı ise 2 yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Kanseri LÖSEV sayesinde yendim. Bir yıl kemoterapi aldım. Artık iyiyim. Bugün maskeleri çıkardık, artık maskeden kurtulduk. Maskelerimizi taktığımızda herkes bize farklı gözle bakıyordu. Artık biz de herkesin içerisindeyiz." diye konuştu.

Şevket Yılmaz, Kastamonu, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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