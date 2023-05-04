Kastamonu'ya mağara gezisine gidip kaybolan vatandaştan hala ses seda yok! AFAD ve UMKE seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'ya mağara gezisine gidip kaybolan vatandaştan hala ses seda yok! AFAD ve UMKE seferber oldu

04.05.2023 18:49

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mağara gezisi sırasında kaybolan 63 yaşındaki adamı, arama çalışması devam ediyor.

Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Alıcı'yı (62) bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arama kurtarma köpeği Garip'in yardımıyla çalışma yürütüyor.

DRONELARLA ARAMA YAPILIYOR

Aramalarda ayrıca, Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine yeni giren hava aracı "Cayrokopter" ve dronlardan da yararlanılıyor. Yapılan çalışmalarda henüz Alıcı ile ilgili bir bulguya ulaşılamadı.

Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

MAĞARANIN ÇEVRESİNDE BULUNDUĞU SIRADA KAYBOLDU

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmiş, grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan, mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kastamonu'da mağara gezisi sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Siyah Beyaz: E senin ne isin var magara gezisinde..... Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu, Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'ya mağara gezisine gidip kaybolan vatandaştan hala ses seda yok! AFAD ve UMKE seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
18:54 Yeniden açılan stant gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu, HÜDA PAR'a tepki yürüyüşüne çıktı
18:44 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
18:26 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermek istemediği Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
18:12 Attila Szalai'nin babasının yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ücreti getiren oyuncuyu alır
18:09 F.Bahçe'nin istediği bedel ortaya çıktı! Attila Szalai'nin babasından transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 19:46:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'ya mağara gezisine gidip kaybolan vatandaştan hala ses seda yok! AFAD ve UMKE seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement