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Kastamonu'da mahallelere 50 kedi evi dağıtıldı - Son Dakika

Kastamonu'da mahallelere 50 kedi evi dağıtıldı

20.01.2022 15:02
Kastamonu'da mahallelere 50 kedi evi dağıtıldı

Kış şartlarının ağır geçtiği Kastamonu'da sokak kedileri için 50 kedi evi yapıldı.

Kış şartlarının ağır geçtiği Kastamonu'da sokak kedileri için 50 kedi evi yapıldı.

Kastamonu Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği (KASDOHAYKOD) tarafından hayata geçirilen "Evime Dokunma" Projesi kapsamında yapımları tamamlanan kedi evleri için Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, törende yaptığı konuşmada, kedi evlerini bugün itibarıyla mahallelere ulaştırdıklarını söyledi.

Kastamonu Belediyesi olarak sokak hayvanları noktasında çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlatan Vidinlioğlu, "Böyle bir projede de yer almaktan ayrıca mutluluk duyduk. Çünkü biz özellikle bu soğuk kış günlerinde sokaktaki canlarımızın yiyecek bulma noktasındaki sıkıntılarının farkındayız. Bu doğrulta da ekiplerimiz zaten 100'ün üzerinde noktada sokak hayvanları için beslemelerini rutin olarak sürdürüyorlar. Bu projede emeğe geçenlere, destek verenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Biz Kastamonu Belediyesi olarak projeye hem malzeme anlamında hem de dağıtım anlatımında katkılarda bulunduk, bulunuyoruz. İnşallah 50 rakamı ile başladığımız proje kapsamında nicelerini teslim ederiz." dedi.

Dernek adına konuşan Sevgi Kutucu ise kedi evlerinin iki buçuk ayda tamamlandığını belirtti.

"Evime dokunma" diyerek farkındalık oluşturduklarını kaydeden Kutucu, "Projemiz kapsamında kulübelerimiz tüm mahallelerimizde dağıtılacaktır. Sokaktaki canlarımız için daha fazla yuva, evlere ihtiyaç var. Biz 50 ile başlattık, sizlerle sayısız olmasını temenni ederiz. Gösterdiğimiz duyarlılık ve öncülük bir şeylerin değişmesinde büyük bir umut yaratıyor ve sonuç almak için tüm gücümüzü kullanıyoruz." diye konuştu.

Törenin ardından kedi evleri mahallelere dağıtılmaya başlandı.

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Sokak Hayvanları, Kastamonu, Tören, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da mahallelere 50 kedi evi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da mahallelere 50 kedi evi dağıtıldı - Son Dakika
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