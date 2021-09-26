Arkadaşlarıyla ormanlık alanda mantar toplamaya giden adamdan haber alınamıyor - Son Dakika

Kastamonu'da Osman Yıldırım(64) isimli vatandaş, arkadaşlarıyla ormanlık alanda mantar toplamaya çıktı. Ancak Yıldırım, bir süre sonra arkadaşlarından ayrılarak başa yöne gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı.

JANDARMAYA HABER VERDİLER

Eflani ilçesinden iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki ormanlık alana giden Yıldırım, bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı. Ormanlık alanda Yıldırım'ı kaybeden arkadaşları akşam saatlerinde jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

ŞARJI BİTTİ, TELEFONU KAPANDI

Arama çalışmalarına başlayan Azdavay ve Pınarbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla Yıldırım'a ulaştı. Ormanın içinde olduğunu ama yönünü bulamadığını söyleyen Yıldırım'ın bir süre sonra şarjı bittiği için telefonu kapandı. Jandarmanın yanı sıra arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri de sevk edildi.