Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

22.07.2022 18:31
Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 83 yaşındaki kişi bir gün sonra ormanlık alanda bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 83 yaşındaki kişi bir gün sonra ormanlık alanda bulundu.

Kilkuyu köyünden yaşayan M.G, dün mantar toplamak için evinden ayrıldı. M.G'nin eve dönmemesi üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile arama kurtarma çalışmasına başladı. Çalışmalarda dron da kullanan ekipler, ormanda havadan ve karadan gün boyu geniş çaplı arama yaptı.

M.G, öğle saatlerinde köyünden yaklaşık 6 kilometre uzakta ormanlık alanda bir ağacın altında bitkin halde bulundu.

Jandarmanın yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgeye gelen sağlı ekiplerince tedavisi yapılan M.G. evine götürüldü.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu - Son Dakika
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