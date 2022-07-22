Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile arama kurtarma çalışmasına başladı. Çalışmalarda dron da kullanan ekipler, ormanda havadan ve karadan gün boyu geniş çaplı arama yaptı.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da mantar toplaya gittiği ormanda kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.