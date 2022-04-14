Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim

14.04.2022 10:18
Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Mart ayında 4 bin 474 araca 2 milyon 734 bin TL trafik cezası uygulandı.

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Mart ayında 4 bin 474 araca 2 milyon 734 bin TL trafik cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Mart ayı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Kastamonu'da polis sorumluluk bölgesinde Mart ayı içerisinde 63 maddi hasarlı, 48'de yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 55 kişi yaralandı.

Trafik ekiplerince Mart ayında 24 bin 967 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 4 bin 474'üne toplam 2 milyon 734 bin 735 lira ceza uygulandı. 52 sürücünün belgesi geri alınırken, 71 araç da trafikten men edildi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu, Tragger, Polis, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "Oruç" yorumu: Su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
10:14 Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon yaşamını yitirdi
09:58 Annesinin yalvarışı işe yaramadı! Ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza kesildi
09:58 Fenerbahçe'nin transfer atakları devam ediyor! Peter Olayinka sarı-Lacivertli takımın ilk sırasında
09:45 Sacit Aslan aradı, Pınar Eliçe canlı yayını terk etti: Pınar assolist olsun diye Vedat Bey, hatırı sayılır para verdi
09:35 Kaçırılıp tehditle cinsel şiddete maruz kalan genç kadın yaşadıklarını anlattı: Göğsüme bıçakla imza attılar
09:34 Diyarbakır'da yolsuzluk operasyonu: Eski milletvekili adayından kadınlara kameralı şantaj, yolsuzluk parasıyla hac
09:12 Mansur Yavaş: Özdağ'ın "adayımız" söylemi beni rahatsız etti, ortada fol yok yumurta yok!
12:11 Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor: Beni rehin alıp 3 gün boyunca cinsel istismarda bulundu
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 10:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement